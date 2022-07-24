مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي يسحب ترشحه لرئاسة الحكومة

أعلن مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، يوم الأحد، سحب ترشحه لرئاسة الحكومة.

وقال في بيان صحفي: "منذ تسعة أشهر والعملية السياسية تشهد انسدادا أضر بمصالح الشعب والوطن، وإيمانا مني بأن الوطن يستحق التضحية لذا أشكر لجنة الإطار الموقرة التي رشحت اسمي لمنصب رئاسة الوزراء، وهنا أعلن اعتذاري عن قبول الترشيح".

وأضاف: "أقدم أسمى آيات الشكر والتقدير لكل أبناء الشعب العراقي والنواب والكتل السياسية التي أعلنت دعمها لنا ونأمل من الإخوة في الإطار أن يحسموا خياراتهم لما فيه مصلحة العباد والبلاد".

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المصدر: RT