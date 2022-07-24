"التغيير الجذري".. ائتلاف سياسي جديد متشدد في السودان لإسقاط النظام

أعلنت عشرة أجسام سودانية عن تكتل سياسي جديد لإسقاط النظام في الخرطوم عبر الانتفاضة الشعبية، بينها الحزب الشيوعي وتجمع المهنيين السودانيين.

ويضم التكتل القوى المدنية المتشددة في مواقفها ضد العسكر وضد الحوار والرافضة لكل دعوات الحوار، كما تقف إلى جانب إسقاط النظام عبر المقاومة الشعبية.

ويعد التكتل الجديد الذي أطلق عليه "تحالف قوى التغيير الجذري" تحالفا موازيا لقوى الحرية والتغيير بشقيها التوافق الوطني والمجلس المركزي.

وأعلن قادة التحالف عن مشاورات لضم حركتي تحرير السودان والحركة الشعبية المسلحتين بزعامة عبد الواحد نور وعبد العزيز الحلو للتحالف الجديد.

وشدد الائتلاف الجديد على أن مطلبه الرئيس هو استكمال مطالب ثورة ديسمبر، تحت شعار "نحو تغيير وطني وجذري بقيادة الجماهير".

تحالف قوى التغيير الجذري الشامل



#بيان تأسيسي



جماهير شعبنا الأبي:



ألقى الفشل في إنجاز مهام الفترات الانتقالية بعد ثورة أكتوبر 1964، وبعد انتفاضة مارس – ابريل 1985، وبعد ثورة ديسمبر 2018 التي قطع الطريق أمامها انقلاب 11 ابريل 2019 للجنة الأمنية، — تجمع المهنيين السودانيين (@AssociationSd) July 24, 2022

المصدر: RT