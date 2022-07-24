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"التغيير الجذري".. ائتلاف سياسي جديد متشدد في السودان لإسقاط النظام

أخبار العالم العربي

RT / Twitter
"التغيير الجذري".. ائتلاف سياسي جديد متشدد في السودان لإسقاط النظام
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أعلنت عشرة أجسام سودانية عن تكتل سياسي جديد لإسقاط النظام في الخرطوم عبر الانتفاضة الشعبية، بينها الحزب الشيوعي وتجمع المهنيين السودانيين.

ويضم التكتل القوى المدنية المتشددة في مواقفها ضد العسكر وضد الحوار والرافضة لكل دعوات الحوار، كما تقف إلى جانب إسقاط النظام عبر المقاومة الشعبية.

ويعد التكتل الجديد الذي أطلق عليه "تحالف قوى التغيير الجذري" تحالفا موازيا لقوى الحرية والتغيير بشقيها التوافق الوطني والمجلس المركزي.

وأعلن قادة التحالف عن مشاورات لضم حركتي تحرير السودان والحركة الشعبية المسلحتين بزعامة عبد الواحد نور وعبد العزيز الحلو للتحالف الجديد.

وشدد الائتلاف الجديد على أن مطلبه الرئيس هو استكمال مطالب ثورة ديسمبر، تحت شعار "نحو تغيير وطني وجذري بقيادة الجماهير".

المصدر: RT

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