مركز المصالحة الروسي: مقتل شخصين واصابة 13 في تفجير إرهابي بمحافظة حلب السورية

كشف المركز الروسي لمصالحة الأطراف المتحاربة في سوريا، عن مقتل شخصين وإصابة 13 آخرين في هجوم إرهابي وقع في مدينة السقيلبية بمحافظ حماة.

وقال يفغيني غيراسيموف، نائب رئيس مركز المصالحة: "في 24 يوليو، في مدينة السقيلبية بمحافظة حماة، خلال حفل افتتاح مسجد آيا صوفيا، ارتكب مسلحون من الجماعات المسلحة غير الشرعية عملا إرهابيا باستخدام طائرة مسيرة مصنعة يدويا".

وأسفر انفجار الطائرة المسيرة التي أطلقها إرهابيون، عن مقتل شخصين وإصابة 13 مدنيا. ولم يصب الجنود الروس في الهجوم.

المصدر: نوفوستي