الإمارات تعلن تسجيل 3 إصابات جديدة بجدري القردة

أعلنت الإمارات، يوم الأحد، تسجيل 3 إصابات جديدة بمرض جدري القردة في البلاد، ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 11.

وأوصت وزارة الصحة بضرورة اتباع كافة إجراءات السلامة والوقاية الصحية، وأخذ التدابير الوقائية عند السفر والتجمعات.

وفي 1 يونيو الماضي، أعلنت الإمارات ارتفاع الإصابات بجدري القرود إلى 8، بينما رصدت أول حالة في 24 مايو الماضي.

والسبت، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن جدري القردة بات يشكل "حالة طوارئ عالمية".

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس، إن الوضع أصبح استثنائيا" بعد أن تفشي في أكثر من 70 دولة.

واتخذ غيبريسوس الإجراء الأول من نوعه في هذا التصنيف، رغم عدم وجود توافق في الآراء بين الخبراء العاملين في لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية بخصوص الفيروس المذكور.

المصدر: وام