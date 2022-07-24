رئيس أركان الجيش العراقي يعلن عن حشودات تركية على الحدود العراقية (فيديو)

كشف رئيس أركان الجيش الفريق الأول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله، معلومات جديدة عن التواجد العسكري التركي في الأراضي العراقية.

وأشار عبد الأمير رشيد يار الله خلال كلمة في جلسة مجلس النواب الاستثنائية التي عقدها السبت لمناقشة الاعتداءات التركية على العراق، وقصف دهوك الأخير إلى وجود تبليغ له لعدم ذكر أعداد القوات التركية المتواجدة في العراق، لكنه قال "سأتحدث بكل صراحة أمام ممثلي الشعب.. هناك 5 قواعد رئيسة موجودة في شمال العراق للقوات التركية"، مبينا أن القواعد تضم أكثر من 4 آلاف مقاتل تركي.

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وأفاد رئيس أركان الجيش الفريق الأول قوات خاصة بوجود حالة ازدياد التوغل التركي واحتلال العديد المناطق.

وصرح بأن عدد نقاط الجيش التركي في العام 2021 كانت 40 نقطة، وفي بداية 2022 بلغت 90 نقطة، واليوم هناك 100 نقطة داخل أراضي العراق، تبعد مسافات قليلة عن مناطق زاخو والعمادية ودهوك.

وجدد يار الله دعواته إلى إرسال قوات من الجيش والبيشمركة إلى هذه المناطق ويمسكون المناطق الفارغة من قوات حرس الحدود حتى يجبرون الأتراك على ترك نقاطهم.

وأضاف: "تقوم قوات الجيش والبيشمركة بالسيطرة على هذه المناطق حتى لا نعطي فرصة للأتراك للتقدم أو نشر مدفعية وبالتالي إيقاع الخسائر بالمواطنين".

وتابع عبد الأمير رشيد يار الله قائلا: "376 كيلو متر تقل أو تكثر تفصل بيننا وبين تركيا ضمن حدود إقليم كردستان، ما معناه نحن كوزارة دفاع ليس لنا السلطة ولا يتواجد أي جندي من جنودنا في هذه المنطقة"، مضيفا: "حتى إذا أردنا أن نذهب فيجب أن نأخذ موافقات رسمية حتى نصل".

وبحسب المسؤول العسكري العراقي لا تتواجد القوات الاتحادية في مناطق إقليم كردستان عدا قوات الحدود فقط، وهي قوات إنذار، وليست قوات مقاتلة، ولا تستطيع حماية نفسها.

وأكد في السياق أنه دائما في الحروب تأخذ القوات المقاتلة مكان قوات الحدود، عندما تشرع القوات المعادية بالهجوم على دولة معينة.

المصدر: RT