 
مباشر

مصر.. مطار القاهرة الدولي يتخذ إجراءات احترازية لمنع انتشار جدري القردة

أخبار العالم العربي

مصر.. مطار القاهرة الدولي يتخذ إجراءات احترازية لمنع انتشار جدري القردة
Gettyimages.ru
مصر.. مطار القاهرة الدولي يتخذ إجراءات احترازية لمنع انتشار جدري القردة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/thd0

اتخذت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي إجراءات احترازية مكثفة للحد من انتشار جدري القردة، وذلك بعد إعلان منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ بسبب زيادة الإصابات عالميا.

وأكد مطار القاهرة الدولي أن عدة إجراءات استثنائية ستتخذها المطارات المصرية للحد من أي احتمالية انتشار الأمراض الوبائية.

وأكدت مصادر بالحجر الصحي بالمطار أن السلطات الطبية اتخذت عدة إجراءات مشددة منذ عودة انتشار جدري القردة على القادمين من الخارج خاصة القادمين من الدول المنتشر بها المرض، وذلك وفقا للتعليمات الجديدة الصادرة من وزارة الصحة.

وأفاد المصدر أن التعليمات تؤكد على ضرورة اتخاذ إجراءات احترازية تجاه المسافرين وتوقيع الكشف الطبي عليهم وقياس درجات الحرارة، وحال ظهور أي حالة مشتبه بها يتم عزلها بالمطار على أن يتم نقلها إلي أقرب مستشفى حميات، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لتأكيد الإصابة بالمرض من عدمه. 

المصدر: موقع "اليوم السابع" المصري

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا