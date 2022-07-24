الرئاسة المصرية: رسالة الرئيس بوتين للسيسي أكدت استمرار تعزيز العلاقات بين البلدين (فيديو)

قال المتحدث باسم الرئاسة المصري بسام راضي، إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سلم رسالة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجهها له الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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وأفاد بسام راضي بأن الرسالة تضمنت عدة نقاط، أهمها التأكيد على العلاقات الاستراتيجية بين مصر وروسيا الاتحادية واستمرار التعاون المثمر بين البلدين وخاصة في إطار الاستثمارات والمشروعات الضخمة التي يقوم بها الجانب الروسي في الضبعة ومحور قناة السويس، والتعاون في مجال النقل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة "TEN" أن لافروف أطلع الرئيس على مجريات وتطورات الأمور الخاصة بالأزمة في أوكرانيا والتحركات الدولية الروسية في هذا الشأن، وكان هناك تأكيد من الرئيس على الموقف المصري الثابت في تغليب لغة الحوار، وتفضيل المسار السلمي والاحتواء لصالح الجميع.

وأوضح أنه تم تناول موضوعات أخرى ثنائية منها الخاص بقطاع السياحة والقطاعات التنفيذية للوزارات.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الأحد، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وذلك بحضور ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية، وجيورجى بوريسينكو السفير الروسي بالقاهرة، وماكسيم ماكسيموف نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالخارجية الروسية، كما حضر وزير الخارجية المصر سامح شكري اللقاء.

المصدر: وسائل إعلام مصرية