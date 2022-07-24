الصحة الفلسطينية تؤكد عدم تسجيل أي حالة إصابة بجدري القردة

أكد طارق حواش مدير صحة أريحا بوزارة الصحة الفلسطينية صباح الأحد عدم تسجيل أي إصابة حتى اللحظة بمرض جدري القردة، فيما وصف الوضع الصحي بشأن تفشي كورونا بأنه مازال تحت السيطرة.

وقال حواش إن فلسطين لم تسجل حتى اللحظة أي إصابة بمرض جدري القردة، وذلك عقب إعلان منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ على خلفية تفشي هذا المرض.

وأضاف أن الوزارة على أهبة الاستعداد وسيكون هناك تعليمات وبروتوكولات في حال تم الإعلان عن أي إصابة بهذا المرض.

وحول تفشي فيروس كورونا، أشار حواش إلى أن الموجة السادسة من فيروس كورونا سريعة الانتشار وأعراضها أشد من الموجة الخامسة.

وشدد على أنه وبالرغم من ارتفاع أعداد الإصابات إلا أن الأمور حتى اللحظة تحت السيطرة.

المصدر: وكالات