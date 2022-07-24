احتجاجا على أنقرة.. الأولمبية العراقية تنسحب من دورة ألعاب التضامن الإسلامي في تركيا

قرر المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية، اليوم الأحد، الانسحاب من منافسات دورة ألعاب التضامن الإسلامي الخامسة التي من المقرر إقامتها في تركيا بداية الشهر القادم.

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وذكر المكتب في بيان صحفي: "احتجاجا على استهداف المدنيين في دهوك، وانسجاما مع الموقف الشعبي العراقي وتوصيات مجلس النواب العراقي بجلسته الطارئة الأخيرة، والموقف الحكومي المتمثل ببيان وزارة الخارجية، قرر المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية، في اجتماعه الطارئ صباح اليوم، الانسحاب من دورة ألعاب التضامن الإسلامي الخامسة والتي من المقرر انطلاقها بمدينة قونيا التركية في التاسع من شهر آب المقبل".

وأضاف، أن "قرار اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية جاء منسجما مع منظومة الدولة العراقية بمفصليها النيابي والحكومي، مثلما هي جزء من تطلعات ومطالب الشعب العراقي قبل كل شي".

وفي الاسبوع الماضي قتل 9 مواطنبن عراقيين وأصيب عشرات الآخرين في هجوم تعرض له مصيف بشمال العراق، واتهمت بغداد أنقرة بالوقوف وراء هذا الهجوم.



المصدر: RT