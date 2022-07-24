الملك عبد الله يكشف عن موقف الأردن من إيران

أكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، أن الأردن يريد علاقات طيبة مع إيران، مبنية على الاحترام المتبادل، وحسن الجوار، واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها.

وفي حوار مع صحيفة "الرأي"، قال الملك عبد الله موضحا موقف المملكة الأردنية من إيران: "نحن لا نريد توترا في المنطقة، والأردن وكل الدول العربية تريد علاقات طيبة مع إيران مبنية على الاحترام المتبادل، وحسن الجوار، واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها".

وأشار الملك عبد الله إلى أن "هذا يتطلب أن تعمل ايران على تغيير سلوكها، وأنه لا بد أن يتحقق ذلك على أرض الواقع"، لافتا إلى أن "التدخلات الإيرانية تطال دولا عربية، مثلما أن الأردن يواجه تحديات أمنية على حدوده بفعل مليشيات مرتبطة بها".

المصدر: "الرأي"