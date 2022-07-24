بعد مرور12 يوما من بدء التخزين.. ارتفاع منسوب مياه سد النهضة إلى 585 مترا

بعد مرور 12 يوما من بدء التخزين تم تسجيل ارتفاع في منسوب مياه سد النهضة الى 585 مترا فوق سطح البحر.

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وقال الدكتور عباس شراقى، خبير المياه المصري، إنه بمقارنة صور الأقمار الصناعية أمس السبت مع مثيلاتها من استخدام النماذج الرياضية على البيانات الرقمية ثلاثية الأبعاد (DEM) يتضح أن منسوب بحيرة سد النهضة قد ارتفع إلى 585 مترا فوق سطح البحر بعد مرور 12 يوما من بدء التخزين الاثنين 11 يوليو الجاري.

وتم خلالها تخزين حوالى 2 مليار متر مكعب، وتمرير حوالى مليار متر مكعب واحد إلى السودان ومصر من خلال فتحتي التصريف وقليل من التوربين رقم 10.

كما امتدت مياه البحيرة غربا على مقربة 600 متر نحو سد السرج، والتي سوف تمس حافتة عند منسوب 595 مترا وتلتقى معه بعرض كيلومتر واحد عند منسوب 600 متر.

المصدر: RT