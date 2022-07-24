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قتيلان فلسطينيان برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مدينة نابلس

أخبار العالم العربي

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أعلنت الطواقم الطبية في مستشفى رافيديا عن مقتل شابين فلسطينيين بعد إصابتهما برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام مدينة نابلس فجر اليوم الأحد.

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وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها: "استشهاد الشاب محمد بشار عزيزي 25 عاما بعد إصابته برصاصة مباشرة في الصدر، والشاب عبد الرحمن جمال سليمان صبح 28 عاما برصاصة في الرأس.. نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة نابلس".

من جهته، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه تعاملت مع 19 مصابا في مواجهات نابلس، من بينهم 10 بالرصاص الحي.

وأكد شهود عيان أن عشرات الآليات العسكرية الإسرائيلية مدعومة بغطاء من طائرات الاستطلاع اقتحمت مدينة نابلس، وحاصرت منزلا في حارة الياسمينة في البلدة القديمة، وبدأت بقصفه بالصواريخ، وسط إطلاق نار كثيف.

وقال سكان من نابلس إن أصوات انفجارات ضخمة سمعت داخل البلدة القديمة. فيما انطلقت الدعوات من مآذن المساجد للشباب الفلسطينيين للخروج والتصدي للاقتحام.

من جهته، استنكر ‏حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ما يحدث في نابلس، حيث قال: "جريمة أخرى ترتكبها قوات الاحتلال في البلدة القديمة من مدينة نابلس وسقوط شهداء وجرحى وتدمير بيوت وحرق ممتلكات".

وأضاف على "تويتر": "ندين بشدة هذه الجريمة ونحمل الاحتلال تداعياتها ونؤكد أن الحماية الدولية لشعبنا هي الكفيلة بوضع حد لهذه الجرائم التي ترتكب بحقه".

المصدر: RT

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