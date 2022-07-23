"سبوتنيك": غارات عنيفة تشنها طائرات "مجهولة" تستهدف مسلحين تابعين للجيش التركي شرقي سوريا (فيديو)

أفادت وكالة "سبوتنيك" فجر الأحد بأن أصوات انفجارات ضخمة دوت ضمن مناطق سيطرة الجيش التركي والفصائل "التركمانية" الخاضعة لها عند منتصف ليل السبت الأحد، جراء قصف نفذته طائرات مجهولة.

وذكرت الوكالة نقلا عن مصادر محلية بريف الحسكة أن دفقة من الصواريخ أطلقتها طائرات حربية استهدفت مواقع الفصائل "التركمانية" الخاضعة للجيش التركي في قرى (المحمودية وعنيق الهوى والجمو) وفي ريفي بلدة تل تمر ومدينة رأس العين الواقعة تحت نفوذ الجيش التركي شمالي غربي محافظة الحسكة.

وأضافت المصادر أن طائرة حربية على الأقل استهدفت مواقع للفصائل "التركمانية".

وأشارت إلى أنه تمت مشاهدة وميض القصف في المحمودية وخربة جمو والداؤودية وريف العالية، وفي نقاط التماس مع قوات "قسد" في بلدة أبو راسين وتل تمر، دون ورود معلومات عن الخسائر البشرية.

إلى ذلك، نشر نشطاء ومغردون على "تويتر" تغريدات قالوا من خلالها إن طائرات حربية مجهولة استهدف بأربع غارات قرية المحمودية بمحيط بلدة تل تمر شمال محافظة الحسكة.

وأشاروا إلى أن المعلومات الأولية تفيد بأنه تم استهداف مقرات عسكرية يما يسمى "فرقة الحمزة" و"أحرار الشرقية" الموالين لتركيا.

طائرات حربية مجهولة تستهدف بأربع غارات قرية المحمودية في محيط بلدة تل تمر شمال #الحسكة والمعلومات الأولية تفيد بأن الأهداف هي مقرات عسكرية لمسلحي "فـ.رقة الحمــزة" و "أحـ.ـرار الشـ.ـرقية" المدعومين من #تركيا. — SDC | مركز سورية للرصد والتوثيق (@sdocenter) July 23, 2022

طائرات حربية مجهولة تستهدف بأربع غارات قرية #المحمودية بمحيط بلدة #تل_تمر شمال محافظة #الحسكة ومعلومات أولية تفيد بأن الأهداف لمقرات عسكرية لارهابيي مايسمى "فرقة الحمزة" و "أحرار الشرقية" مرتزقة تركيا. — نون والقلم ( نجلاء السعدي ) (@najlaasaadee) July 23, 2022

طائرات حربية مجهولة تستهدف بأربع غارات قرية المحمودية في محيط بلدة تل تمر شمال الحسكة. #سوريا — Jihad (@Jihadk66) July 23, 2022

طائرات حربية مجهولة تستهدف مقرات عسكر_ية تابعة لطورخيا فى شمال الحسكة ب سوريا — Mohamed elbestawy (@M__bestawy) July 23, 2022

قوات الجيش العربي السوري تستهدف اوكار مـ.ـرتزقة انقرة في محيط بلدة معارة_النعسان شمال #إدلب

ومحيط قريتي كفرتعال و كفرعمة بريف #حلب الغربي

بالتزامن مع استهدافات لسلاح الجو لمناطق المرتـ.ـزقة ريف الحسكة pic.twitter.com/eOXpc2yvHz — إدلب Online (@idleb_online) July 23, 2022

المصدر: "سبوتنيك"