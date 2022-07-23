‎الملك عبدالله الثاني: الأردن لم ولن يكون إلا مع حلف الأمة وقضاياها ونحن الأقرب للفلسطينيين

أكد الملك الأردني عبد الله الثاني أن عمان لم ولن تكون إلا مع حلف الأمة وقضاياها، مشيرا إلى أن المملكة هي الأقرب لفلسطين ولن تقبل بتهميشها.

وفي تصريح لصحيفة "الرأي" الأردنية، قال الملك عبد الله الثاني إن "الأردن لم يكن ولن يكون إلا مع حلف الأمة وقضاياها".

وأضاف: نحن الأقرب للأشقاء للفلسطينيين ولن نقبل لتهميشهم، ويجب أن نبني فرص إقليمية لتركيز الاستمرار على مستقبل فلسطين".

وعلى الصعيد الداخلي، قال: "لدينا رؤية اقتصادية متكاملة لا يجوز التهاون في تطبيقها".

وتابع أن "الاصلاح الاقتصادي بحاجة إلى السير على استراتيجية لسنين، أما الإصلاح الإداري فهو أهم".

وطالب النخب بأن "تهجر ثقافة الصالونات السياسية وتنخرط في الحياة الحزبية"، مؤكدا أن "الجيل الجديد يعرف ما هو المطلوب".

المصدر: "صحيفة الرأي"