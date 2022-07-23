الداخلية التونسية: تم تأمين وقفتين احتجاجيتين اليوم السبت في ظروف عادية

قالت وزارة الداخلية التونسية في بيان السبت إن مجموعتين من المنتسبين لبعض الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني قامتا صباح اليوم بتنفيذ وقفتين احتجاجيتين بالعاصمة.

وأضافت أن الأولى أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة والثانية أمام مقر ولاية تونس، حيث قامت الوحدات الأمنية بتأمين المحتجين في ظروف عادية.

وأكدت وزارة الداخلية على أنها تعمل على تأمين جميع التجمعات والحفاظ على الأمن العام وحماية الممتلكات العامة والخاصة في كنف تطبيق القانون والحياد التام واحترام حقوق الانسان.

وشهدت العاصمة تونس تظاهرات داعية لرفض المشاركة في الاستفتاء على الدستور، وذلك وسط تعزيزات أمنية.

وفي المقابل يراهن مؤيدو الرئيس قيس سعيد على نجاح الاستفتاء مع اتهام المعارضة بالفشل في تحقيق تطلعات المواطنين.

والجمعة، شهدت وقفة احتجاجية رافضة الدستور نظمها "الائتلاف المدني" يوم الجمعة أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، مشادات ومناوشات المتظاهرين وقوات الأمن.

وأطلق الأمن التونسي الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين وألقة القبض على بعض المشاركين فيها

وأكدت القيادية بالتيار الديمقراطي سامية عبو، المشاركة في هذه الوقفة، في تصريح لإذاعة "جوهرة أف أم" أن قوات الأمن نفذت عمليات إيقاف عشوائية لعدد من المتظاهرين.

المصدر: RT + وسائل إعلام تونسية