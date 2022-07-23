أمير قطر يهنئ السيسي

بعث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني برقية تهنئة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.

كما بعث الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر، يوم السبت، برقية تهنئة مماثلة إلى السيسي، وفقا لوكالة الأنباء القطرية.

وفي وقت سابق، هنأ الرئيس السيسي الشعب المصري، بمناسبة الذكرى الـ70 لثورة 23 يوليو عام 1952.

وفي كلمته بهذه المناسبة، قال السيسي إن ثورة يوليو لها إسهامات ملهمة في الحركة العالمية لتصفية الاستعمار وترسيخ حق الشعوب في تقرير مصيرها.

وأضاف السيسي "سيظل تاريخ قواتكم المسلحة، كعهدكم بها دائما، حافلا بالبطولات والإنجازات الوطنية، ومن بين تلك البطولات ثورة يوليو التي حملت القوات المسلحة لواءها، عندما خرجت طلائعها، ليلة الثالث والعشرين من يوليو منذ سبعين عاما لتلتف حولها وتساندها جموع وجماهير هذا الشعب، ولتعلن قيام الثورة، التي ردت للوطن عزته، وللمواطن كرامته، وليسطر التاريخ نموذجا للعلاقة بين الشعب وجيشه، اتسمت عبر عقود طويلة، بالتلاحم والثقة العميقة المتبادلة".

وأكد المصري أنها علاقة فريدة من نوعها بين شعب أبي عظيم، وجيش يمثل نموذجا للمؤسسة الوطنية، التي تدرك مهمتها، وتؤديها على الوجه الأكمل، ولا تحيد عنها.

المصدر: وكالات