السيسي يوجه كلمة لثلاثة رؤساء مصريين سابقين

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت كلمة إلى رؤساء مصر السابقين جمال عبدالناصر ومحمد نجيب وأنور السادات بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.

وقال السيسي خلال كلمة بالاحتقال بالذكرى السبعين لثورة يوليو، "تحية تقدير واعتزاز إلى هؤلاء الأبطال الذين تقدموا لقيادة الثورة، وحملوا أرواحهم على أكفهم ليصنعوا لوطنهم فجرا جديدا، وعلى رأسهم الزعيم جمال عبد الناصر والرئيس محمد أنور السادات والرئيس محمد نجيب".

وقال السيسي إن ثورة يوليو التي وقعت في العام 1952، "ردت للوطن عزته، وللمواطن كرامته، وليسطر التاريخ نموذجًا للعلاقة بين الشعب وجيشه".

وتابع "سيظل تاريخ قواتكم المسلحة، كعهدكم بها دائما حافلا بالبطولات والإنجازات الوطنية، ومن بين تلك البطولات ثورة يوليو المجيدة التي حملت القوات المسلحة لواءها، عندما خرجت طلائعها، ليلة الثالث والعشرين من يوليو منذ سبعين عاما لتلتف حولها وتساندها، جموع وجماهير هذا الشعب".

المصدر: اليوم السابع