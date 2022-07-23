وزير: أكثر من 140 ألف لاجئ جراء الاشتباكات بين القبائل في شرق السودان

قال وزير الصحة بإقليم النيل الأزرق في السودان جمال ناصر السيد، إن نحو 140 ألف مواطن سوداني أصبحوا لاجئين نتيجة الصراع القبلي الذي اندلع في بداية يوليو في جنوب شرق السودان.

وحذر وزير الصحة من أن اللاجئين مهددين بالكوليرا والملاريا وأمراض أخرى.

وبدأت الاشتباكات بين القبائل في ولاية النيل الأزرق في 9 يوليو بسبب نزاعات على الأراضي.

ونقلت صحيفة "سودان توربيون" عن أحد النشطاء الحقوقيين المحليين أن الأحداث بدأت بمقتل رجل في منطقة العدسي، وبعدها اندلعت اشتباكات مسلحة في شرق المحافظة.

ووفقا لناشط آخر، اشتبكت قبائل الهوسا مع الفلاتة وأنجسانا، وأوضح أن هذه الأحداث تمثل صراعا بين القبائل بسبب المراعي والزراعة.

المصدر: نوفوستي