لبنان.. الراعي يعلق على زيارة المطران الحاج لإسرائيل بـ"معزل عن السياسة اليهودية"

علق البطريرك الماروني بلبنان بشارة بطرس الراعي على قضية النائب البطريركي على القدس وأراضي فلسطين والمملكة الهاشمية بالطائفة المارونية، المطران موسى الحاج الذي عاد مؤخرا من إسرائيل.

ويأتي ذلك بعد أن أثارت قضية المطران موسى الحاج الجدل مؤخرا، إثر توقيفه لساعات من قبل الأمن العام اللبناني بعد عودته من إسرائيل.

وفي هذا الصدد، قال البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي: "ما قام به المطران الحاج هو عمل إنساني".

وأضاف: "هناك لبنانيون موجودون في الأراضي المقدسة، ولهم دور وحضور ورسالة، بمعزل عن السياسة الإسرائيلية اليهودية"، متابعا: "قالوا إننا عملاء، لكننا لن نتخلى عن قلبنا ونرفض القلب الحجر".

المصدر: "الجديد"