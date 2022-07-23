وزارة النفط الليبية: تصريحات ستيفاني وليامز والسفير الأمريكي محاولة لفرض رؤية أجنبية على قطاع النفط

أصدرت وزارة النفط الليبية بيانا بخصوص تصريحات المستشارة الأممية، ستيفاني وليامز، والسفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، حول قطاع النفط في البلاد.

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واعتبرت وزارة النفط الليبية أن تصريحات المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، والسفير الأمريكي ريتشارد نورلاند، حول قطاع النفط، تعد "تعديا على سيادة البلاد ومحاولة لفرض رؤية أجنبية على إدارة الدولة للقطاع".

وفي بيانها، أشارت الوزارة إلى أن "تبعية المؤسسة الوطنية للنفط هي لوزارة النفط والغاز الليبية بحسب نص قانون إنشائها، ولا يصح أن يتدخل مسؤول أجنبي، من أي دولة أو منظمة، في شأن تغيير مسؤولي القطاع النفطي والطاقة بليبيا".

وأوضحت الوزارة أن "تغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، جاء في إطار تصحيح الوضع القانوني للمجلس من أجل رفع الإنتاج وتطوير القطاع، بما يضمن الإسهام في الجهود الدولية للحفاظ على استقرار إمدادات الطاقة في العالم".

المصدر: RT