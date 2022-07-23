المبعوثة الأممية إلى ليبيا تطالب بمحاسبة المتسببين في اشتباكات طرابلس 

طالبت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الليبية، ستيفاني وليامز، بمحاسبة الجناة في أعمال العنف الأخيرة التي شهدتها العاصمة الليبية طرابلس.

وقالت وليامز على حسابها في "تويتر": "أنا غاضبة من أعمال العنف التي اندلعت في طرابلس الليلة الماضية، التي راح ضحيتها العديد من الأشخاص، بينهم نساء وأطفال كانوا في حفل زفاف".

وأضافت: "يعد الاستخدام العشوائي للأسلحة في منطقة حضرية مكتظة بالسكان دون حماية المدنيين انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني وجريمة يعاقب عليها القانون"، مشددة على ضرورة أن يتوقف القتال، وحماية المدنيين ومحاسبة الجناة.

وفي السياق نفسه أعلنت وزارة الصحة الليبية اليوم السبت، أن الاشتباكات التي حصلت يومي الخميس والجمعة في طرابلس وعين زارة، اسفرت عن مقتل 16 شخصا، وإصابة 52 آخرين.

المصدر: RT + وكالات





