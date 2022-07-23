مصر..وزارة النقل تحيل مواطنين سرقوا مكونات إشارات للنيابة العسكرية

أعلنت وزارة النقل المصرية عن إحالة مواطنين سرقوا مكونات للإشارات المنظمة لحركة سير قطارات السكك الحديدية بالغربية، إلى النيابة العسكرية.

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وفي التفاصيل، أفادت الداخلية المصرية بضبط 4 أشخاص لقيامهم بسرقة الصناديق الخاصة بالإشارات المنظمة لحركة سير قطارات السكك الحديدية بالغربية، لافتة إلى أنه "فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ من هيئة السكك الحديدية لمديرية أمن الغربية بسرقة 5 صناديق إشارات "تركات" والتى تعمل على تغذية السيمافورات بالإشارات المنظمة لحركة سير قطارات السكة الحديد فى المنطقة الواقعة ما بين طنطا / بركة السبع، مما أثر على حركة سير القطارات، وقيام الجهات المختصة بهيئة السكك الحديدية بإصلاح العطل وإعادة حركة تسيير القطارات بصورتها الطبيعية، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات ومديرية أمن الغربية، وأسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين لهما سوابق جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة السنطة، تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما".

وأشارت الداخلية إلى أنه "بمواجهة المتهمين، أعترفا بإرتكابهما الواقعة بإستخدام دراجة نارية "تروسيكل" بدون لوحات معدنية ، ملك أحدهما، وقيامهما ببيع المسروقات لتاجرى خردة سيئ النية أمكن ضبطهما والمسروقات والدراجة النارية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة".

المصدر: RT