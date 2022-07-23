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سانا: رتل عسكري أمريكي يضم 35 صهريجا ينقل النفط السوري إلى العراق

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سانا: رتل عسكري أمريكي يضم 35 صهريجا ينقل النفط السوري إلى العراق
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أفادت وكالة سانا السورية بأن رتلا تابعا للجيش الأمريكي يضم 35 صهريجا محملا بالنفط السوري خرج عبر معبر المحمودية باتجاه العراق.

قالت مصادر خاصة لـ "سانا" إن "قافلة مؤلفة من 35 صهريجا معبأة بالنفط السوري المسروق خرج عبر معبر المحمودية مع العراق وذلك بعد يوم من إخراج 14 صهريجا محملا بالنفط السوري عبر معبر الوليد".

وفي السياق ذاته ذكرت المصادر أن القوات الأمريكية أخرجت رتلا مؤلفا من 23 آلية من شاحنات مغطاة وناقلات محملة بمعدات عسكرية ومواد لوجستية عبر معبر الوليد (غير الشرعي).

وأخرجت القوات الأمريكية أمس الأول 156 آلية تحمل معدات عسكرية وحاويات ومدافع وعددا من سيارات الهمر إلى الأراضي العراقية.

المصدر: سانا

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