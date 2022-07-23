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أمير عسير يشهد عفو مواطن سعودي عن قاتل ابنه الوحيد

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أمير عسير يشهد عفو مواطن سعودي عن قاتل ابنه الوحيد
أمير عسير
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شهد أمير منطقة عسير السعودية، الأمير تركي بن طلال، في المجلس العام بديوان الإمارة، عفو مواطنين، لوجه الله دون مقابل، بعد الوصول إلى التنازل من قبل والدي قتيل.

ووفقا لإمارة عسير، فقد تم الوصول إلى التنازل استجابة لشفاعة أمير المنطقة الذي خاطب ذوي الدم بقوله: "موقفكم نرفع به رؤوسنا جميعا، بيض الله وجوهكم".

فيما أوضح المواطن السعودي حسين بن سعيد الشهراني، المتنازل عن قاتل ابنه الوحيد، أنه وافق على التنازل ابتغاء وجه الله دون مقابل.

كما شهد الأمير تركي بن طلال صلحا قبليا لخلاف استمر عشرات السنين في قبيلة العوص برجال ألمع.

المصدر: عكاظ

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