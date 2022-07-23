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خشية تعرضها لهجوم.. تحصين السفارة التركية في بغداد بجدران كونكريتية (صور)

أخبار العالم العربي

خشية تعرضها لهجوم.. تحصين السفارة التركية في بغداد بجدران كونكريتية (صور)
RT
تحصين السفارة التركية في بغداد بجدران كونكريتية
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أفاد مراسل RT في العراق، اليوم السبت، بأن جدرانا كونكريتية كبيرة وضعت في محيط السفارة التركية في العاصمة العراقية بغداد.

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وذكر مراسلنا، أن الجدران الكونكريتية الكبيرة وضعت في محيط السفارة التي تقع في المنطقة الخضراء شبه المحصنة وسط بغداد، لتشديد الإجراءات الأمنية لحماية البعثة الدبلوماسية التركية.

وأضاف، أن الجدران وضعت خشية أن تتعرض السفارة لهجوم من قبل محتجين على القصف التركي الذي أودى بحياة تسعة عراقيين يوم الأربعاء الماضي في محافظة دهوك بشمال البلاد.

خشية تعرضها لهجوم.. تحصين السفارة التركية في بغداد بجدران كونكريتية (صور)
RT


المصدر: RT

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