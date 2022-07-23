بحضور الكاظمي.. الحشد الشعبي يستعرض قواته في الذكرى الثامنة لتأسيسه (صور)

استعرضت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم السبت، قواتها، في الذكرى الثامنة لتأسيسها، وجرى العرض بحضور القائد العام للقوات المسلحة العراقية، رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي.

وجرى الاستعراض في معسكر "أبو منتظر المحمداوي" (معسكر أشرف سابقا الذي كانت تشغله جماعة مجاهدي خلق الإيرانية) الواقع في محافظة ديالى بشرق البلاد.

واستعرضت الهيئة آلياتها وقواتها بمشاركة صنوف أخرى من القوات العراقية.

يذكر أن الحشد الشعبي تأسس بفتوى من المرجع الديني الأعلى، علي السيستاني، في يونيو 2014 لمحاربة تنظيم "داعش".

RT

RT

RT

RT

المصدر: RT