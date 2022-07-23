 
مباشر

بحضور الكاظمي.. الحشد الشعبي يستعرض قواته في الذكرى الثامنة لتأسيسه (صور)

أخبار العالم العربي

بحضور الكاظمي.. الحشد الشعبي يستعرض قواته في الذكرى الثامنة لتأسيسه (صور)
RT
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/th4s

استعرضت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم السبت، قواتها، في الذكرى الثامنة لتأسيسها، وجرى العرض بحضور القائد العام للقوات المسلحة العراقية، رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي.

وجرى الاستعراض في معسكر "أبو منتظر المحمداوي" (معسكر أشرف سابقا الذي كانت تشغله جماعة مجاهدي خلق الإيرانية) الواقع في محافظة ديالى بشرق البلاد.

واستعرضت الهيئة آلياتها وقواتها بمشاركة صنوف أخرى من القوات العراقية.

يذكر أن الحشد الشعبي تأسس بفتوى من المرجع الديني الأعلى، علي السيستاني، في يونيو 2014 لمحاربة تنظيم "داعش".

بحضور الكاظمي.. الحشد الشعبي يستعرض قواته في الذكرى الثامنة لتأسيسه (صور)
RT
بحضور الكاظمي.. الحشد الشعبي يستعرض قواته في الذكرى الثامنة لتأسيسه (صور)
RT
بحضور الكاظمي.. الحشد الشعبي يستعرض قواته في الذكرى الثامنة لتأسيسه (صور)
RT
بحضور الكاظمي.. الحشد الشعبي يستعرض قواته في الذكرى الثامنة لتأسيسه (صور)
RT

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا