ضجة في المغرب بعد السماح بإقامة مهرجان "الجعة" لأول مرة في تاريخ المملكة

قررت غرفة التجارة الألمانية، تنظيم مهرجان "الجعة" الشهير بمنطقة بوسكورة، نواحي مدينة الدار البيضاء في المغرب، يوم 28 أكتوبر القادم، الأمر الذي أثار جدلا واسعا في المملكة.

وأعلنت الغرفة الألمانية عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك" عن إقامة مهرجان "Oktoberfest", لأول مرة بالمغرب، علما أنه ينظم سنويا بمدينة ميونيخ منذ سنة 1810.

وسبق للسلطات المغربية منع تنظيم المهرجان أول مرة سنة 2015، لعدم احترام المسؤولين عنه بعض الإجراءات القانونية.

وتستمر فعاليات مهرجان "الجعة" (البيرة) الألماني، لمدة 16 يوما، حيث يصنف ضمن أكبر المهرجانات في العالم، من حيث عدد الزوار.

في غضون ذلك، أثار إعلان تنظيم المهرجان في المغرب جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، لتنقسم الآراء بين من يرى أن هذه الخطوة تشكل ضربا صريحا لقيم الدين الإسلامي وأخلاق المغاربة، ومن يرى أنها تجربة إيجابية للانفتاح على أسواق أجنبية جديدة، وعملية ترويج للسياحة في المغرب.

المصدر: RT