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السلطات المصرية تكشف حقيقة مقطع فيديو حول انتشار المخدرات بأكشاك الطريق الدائري بالإسماعيلية (فيديو)

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السلطات المصرية تكشف حقيقة مقطع فيديو حول انتشار المخدرات بأكشاك الطريق الدائري بالإسماعيلية (فيديو)
Globallookpress
آلية تابعة للشرطة المصرية
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كشفت الداخلية المصرية ملابسات تداول مقطع فيديو في "فيسبوك"، يزعم خلاله أحد الأشخاص انتشار تعاطى المواد المخدرة بالكرافانات "الأكشاك" الكائنة بالطريق الدائرى بمحافظة الإسماعيلية.

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وفي بيان لها، قالت وزارة الداخلية المصرية: "بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى القيام (من قبل شخصين مقيمين بمحافظة الإسماعيلية) بنشر مقاطع فيديو مفبركة على الحساب الشخصى الخاص بأحدهما على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" على خلفية إتفاقهما مع أحد الأشخاص على نشر تلك المقاطع المفبركة مقابل مبالغ مالية، وذلك بهدف إزالة تلك الكرافانات "الأكشاك" حتى يتسنى له إستغلال المنطقة لصالحه، على ضوء إستئجاره مسرحا يضم عددا من المحال التجارية خلف تلك الكرافانات".

وأضافت الوزارة: "عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورين، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه..وتم إتخاذ الإجراءات القانونية"، كما نشرت الوزارة مقطع فيديو يظهر اعترافات المتهمين. 

المصدر: RT

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