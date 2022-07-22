وزارة الداخلية العراقية ترد على معلومات متداولة بشأن النجف

استنكرت وزارة الداخلية العراقية تداول معلومات مغلوطة حول انتشار جماعات مسلحة في مدينة النجف.

وقالت الوزارة في بيان صدر فجر اليوم السبت "مرة أخرى تحاول بعض الصفحات المأجورة والإعلام الكاذب والصفحات الوهمية تظليل الناس والعبث بأمن المحافظة من خلال نشر اخبار كاذبة وعارية عن الصحة".

وأضاف البيان أن "جميع ما ذكر وسيذكر من هذه الأخبار اشاعات كاذبة الغاية زعزعة الوضع الأمني وإثارة الرعب والهلع عند الناس".

وتابع "نطلب من الجميع توخي الدقة والحذر والتعامل مع الاخبار الأمنية بدقة وعدم تناقلها من هذه الصفحات الكاذبة الوهمية وأخذها من مصادرها الصحيحة".

وأكد البيان انتشار الأجهزة الأمنية في محافظة النجف.



وجرى تداول معلومات تزعم انتشار جماعات مسلحة في النجف "تحضيرا لعمل إنقلاب" وهو ما نفته وزارة الداخلية في بيانها.

المصدر: RT