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بعد تعرضه لإطلاق للنار.. الرئيس الفلسطيني يجري اتصالا مع الشاعر ومجلس الوزراء يدين

أخبار العالم العربي

بعد تعرضه لإطلاق للنار.. الرئيس الفلسطيني يجري اتصالا مع الشاعر ومجلس الوزراء يدين
RT / wafa
الرئيس الفلسطيني محمود عباس والدكتور ناصر الدين الشاعر
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هاتف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء يوم الجمعة، الدكتور ناصر الدين الشاعر، مطمئنا على صحته، بعد تعرضه لإطلاق نار جنوب نابلس.

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وتمنى الرئيس الشفاء العاجل للدكتور الشاعر، الذي بدوره شكر عباس على هذا الاتصال.

من جهته، أجان مجلس الوزراء الاعتداء على ناصر الدين الشاعر وأصدر توجيهات للأجهزة الأمنية للبحث الفوري عن الفاعلين وتقديمهم للعدالة.

وقال في بيان إنه يدين الاعتداء السافر من قبل مجهولين على نائب رئيس الوزراء، ووزير التربية والتعليم الأسبق، المحاضر في جامعة النجاح الوطنية الدكتور ناصر الدين الشاعر، مساء اليوم والذي أسفر عن إصابته بأعيرة نارية في قدميه، متمنين له الشفاء العاجل.

وأكد البيان أن توجيهات صدرت من رئيس ورئيس الوزراء للأجهزة الأمنية بالتحرك الفوري للبحث والتحري عن الفاعلين.

المصدر: RT + وسائل إعلام فلسطينية

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