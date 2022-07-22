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السعودية.. إحباط تهريب 15 مليون حبة كبتاغون في ميناء جدة (صور + فيديو)

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السعودية.. إحباط تهريب 15 مليون حبة كبتاغون في ميناء جدة (صور + فيديو)
RT
السعودية.. إحباط تهريب 15 مليون حبة كبتاغون في ميناء جدة
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أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون بلغت 14976000 حبة، بعد العثور عليها مخبأة في إرسالية وردت إلى المملكة عبر ميناء جدة.

وأوضحت الهيئة أن إرسالية وصلت إلى المملكة عبارة عن "آلة لصناعة الكُتل الخرسانية" قادمة عبر ميناء جدة الإسلامي، وأثناء إجراء عملية الكشف والمعاينة على الإرسالية عُثِر على تلك الكمية من الحبوب مُخبأة في تجويف الآلة بطريقة فنية.

وذكرت أنه بعد التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، تم القبض على مستقبل الممنوعات داخل المملكة، وهو شخص واحد.

وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات المملكة وصادراتها، وتقف بالمرصاد أمام محاولات المهربين، ومكافحة التهريب بجميع أشكاله وطرقه؛ تحقيقا لإحدى أبرز مهامها المتمثلة في أمن وحماية المجتمع من هذه الآفات وغيرها.

ودعت الهيئة المواطنين والمقيمين إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية أو عبر البريد الإلكتروني أو الرقم الدولي.

وأفادت الهيئة بأنها تقوم من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد، وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمبلغ في حال صحة معلومات البلاغ.

المصدر: وسائل إعلام سعودية

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