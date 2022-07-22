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الأمم المتحدة قلقة وتطالب بالتحقيق في اشتباكات طرابلس

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الأمم المتحدة قلقة وتطالب بالتحقيق في اشتباكات طرابلس
Gettyimages.ru
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أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء تطورات الاشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس، وطالبت بالتحقيق فيها و"تحقيق العدالة".

ونشرت "بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا" بيانا عبر "فيسبوك" قالت فيه إنها تلقت "تقارير تفيد بحدوث إصابات في صفوف المدنيين جراء الاشتباكات التي اندلعت بين مجموعتين مسلحتين ليلة أمس في طرابلس".

وأضافت أنها تشعر "بقلق بالغ إزاء هذه التطورات وتطالب بالتحقيق في هذه الأحداث وأيضا بتحقيق العدالة من أجل الضحايا وأسرهم".

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ودعت البعثة "جميع الليبيين لكي يبذلوا كل ما بوسعهم للحفاظ على الاستقرار الهش للبلاد في هذا التوقيت الحساس"، وقالت إن "أي فعل يعرض أرواح المدنيين للخطر غير مقبول".

وطلبت البعثة جميع الأطراف بـ "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ومعالجة خلافاتها عبر الحوار والتقيد بالتزاماتها بموجب القانون الوطني والدولي إزاء حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية".

المصدر: RT

 

 

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