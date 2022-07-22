الخارجية الروسية: نعارض بشدة تحويل العراق إلى منطقة مواجهة إقليمية

قالت وزارة الخارجية الروسية إن موسكو تؤكد من جديد دعمها المبدئي لاستقرار وأمن العراق، وتعارض بحزم تحويل أراضيه إلى منطقة مواجهة.

وجاء في بيان الوزارة: "نعيد تأكيد دعمنا المبدئي والثابت لاستقرار وأمن العراق الصديق. ونعارض بشدة تحويل أراضيه إلى ساحة مواجهة إقليمية".

وأفادت خلية الإعلام الأمني في العراق مؤخرا بتعرض مصيف قرية برخ في ناحية دركار التابعة لقضاء زاخو في محافظة دهوك بشمال العراق يوم الأربعاء الماضي إلى قصف مدفعي عنيف أدى إلى مقتل 8 مواطنين وجرح 23 سائحا.

واتهمت الحكومة العراقية الجانب التركي بهذا القصف.

المصدر: تاس