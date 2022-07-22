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بن سلمان يزور اليونان لتوقيع عدد من الاتفاقيات

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بن سلمان يزور اليونان لتوقيع عدد من الاتفاقيات
محمد بن سلمان
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قالت وزارة الخارجية اليونانية اليوم الجمعة إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود سيقوم بزيارة رسمية لليونان في 26 يوليو.

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ومن المنتظر أن يلتقي الأمير السعودي برئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في المقر الحكومي، قصر ماكسيموس في أثينا.

وأضافت الوزارة في بيان "سيتبع ذلك مفاوضات موسعة ومراسم توقيع الاتفاقيات".
وسبق أن أعربت اليونان عن رغبتها في تعزيز التعاون الاستثماري مع السعودية.

وفي مايو الماضي، زار وفد أعمال سعودي برئاسة وزير الاستثمار اليونان. وضم الوفد ممثلين عن 70 شركة.

المصدر: سبوتنيك

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