صورة لمحمد بن زايد منذ 45 عاما في فرنسا تثير إعجاب ماكرون.. وزوجته تعلق! (فيديو)

نشر زكي نسيبة، المستشار الثقافي لرئيس الإمارات، فيديو يظهر الشيخ محمد بن زايد وهو يطلع الرئيس الفرنسي وزوجته بريجيت ماكرون، على صورة أول زيارة دولة رسمية من الإمارات إلى فرنسا.

وقال نسيبة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أمس الخميس، إن ذلك جاء خلال مأدبة الغداء التي أقامها الرئيس الفرنسي على شرف استقبال رئيس الإمارات محمد بن زايد في قصر فيرساي بمناسبة زيارته الأولى كرئيس إلى فرنسا.

1/2 His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed with French President Emmanuel Macron at Versailles on the occasion of his historic first state visit as President of the UAE to France. pic.twitter.com/lfJcY34n5k — Zaki Nusseibeh (@Zakinus) July 21, 2022

وأضاف نسيبة أن محمد بن زايد أطلع ماكرون على "صورة خاصة تظهره مرافقا لوالده رئيس الإمارات الراحل الشيخ زايد عام 1975 في زيارة الدولة الأولى كذلك التي قام بها والده إلى فرنسا، تأكيدا على المكانة الخاصة لفرنسا كحليف استراتيجي للإمارات منذ البداية، سائرا في ذلك على نهج المؤسس الراحل".

2/2 showing President Macron a photo of his taking part in an earlier historic state visit as Head of State to France by Sheikh Zayed, underling the special status of France as a strategic ally of the UAE. pic.twitter.com/jhbniH6R9w — Zaki Nusseibeh (@Zakinus) July 21, 2022

ويظهر محمد بن زايد في الفيديو، وهو يطلع ماكرون وزوجته على الصورة معلقا: "في عام 1975، هذا والدي، وهذا زكي، وهذا أنا"، ليعلق الرئيس الفرنسي قائلا: "ربطة عنق ممتازة"، فيما علقت زوجته بريجيت قائلة: "أنت لم تتغير"، ليرد عليها الشيخ محمد بن زايد قائلا: "شكرا لك".

المصدر: RT