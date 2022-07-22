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صورة لمحمد بن زايد منذ 45 عاما في فرنسا تثير إعجاب ماكرون.. وزوجته تعلق! (فيديو)

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صورة لمحمد بن زايد منذ 45 عاما في فرنسا تثير إعجاب ماكرون.. وزوجته تعلق! (فيديو)
محمد بن زايد وإيمانويل ماكرون
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نشر زكي نسيبة، المستشار الثقافي لرئيس الإمارات،  فيديو يظهر الشيخ محمد بن زايد وهو يطلع الرئيس الفرنسي وزوجته بريجيت ماكرون، على صورة أول زيارة دولة رسمية من الإمارات إلى فرنسا.

وقال نسيبة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أمس الخميس، إن ذلك جاء خلال مأدبة الغداء التي أقامها الرئيس الفرنسي على شرف استقبال رئيس الإمارات محمد بن زايد في قصر فيرساي بمناسبة زيارته الأولى كرئيس إلى فرنسا.

وأضاف نسيبة أن محمد بن زايد أطلع ماكرون على "صورة خاصة تظهره مرافقا لوالده رئيس الإمارات الراحل الشيخ زايد عام 1975 في زيارة الدولة الأولى كذلك التي قام بها والده إلى فرنسا، تأكيدا على المكانة الخاصة لفرنسا كحليف استراتيجي للإمارات منذ البداية، سائرا في ذلك على نهج المؤسس الراحل".

ويظهر محمد بن زايد في الفيديو، وهو يطلع ماكرون وزوجته على الصورة معلقا: "في عام 1975، هذا والدي، وهذا زكي، وهذا أنا"، ليعلق الرئيس الفرنسي قائلا: "ربطة عنق ممتازة"، فيما علقت زوجته بريجيت قائلة: "أنت لم تتغير"، ليرد عليها الشيخ محمد بن زايد قائلا: "شكرا لك".

المصدر: RT

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