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الاتحاد الأوروبي يدرج 6 من كبار الضباط السوريين في القائمة السوداء

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الاتحاد الأوروبي يدرج 6 من كبار الضباط السوريين في القائمة السوداء
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أدرج الاتحاد الأوروبي في القائمة السوداء ستة من كبار العسكريين السوريين وكيانا عسكريا سوريا خاصا.

وبحسب قرار مجلس الاتحاد الأوروبي المنشور اليوم الخميس في الجريدة الرسمية للاتحاد، يُزعم أن الشركة السورية (الكيان العسكري الخاص) متورطة في تجنيد متطوعين للمشاركة في العملية الروسية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. وجاء في الوثيقة أنه "في ضوء خطورة الوضع، قرر المجلس إدراج ستة عسكريين سوريين ومنظمة واحدة متورطة في تجنيد المرتزقة للقتال إلى جانب الجيش الروسي، في القائمة السوداء".

وبحسب وثائق مجلس الاتحاد الأوروبي، فإن القائمة السوداء تشمل شركة الأمن الخاصة السورية التي أُنشئت عام 2017، لحماية مواقع استخراج الفوسفات والغاز والنفط.

وتدعي الوثيقة، أن تلك الشركة الخاصة متورطة في تجنيد مرتزقة سوريين للقتال في ليبيا وأوكرانيا. كما تم إدراج رئيس الشركة في القائمة السوداء.

المصدر: تاس

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