الصحة الجزائرية تحذر من "بعوضة النمر"

أصدرت خلية الاتصال بوزارة الصحة الجزائرية بيانا حول نظام المراقبة الذي وضعته مصالح الوزارة، للوقاية من الأمراض التي تنقلها "بعوضة النمر".

وأوضحت الوزارة في أن بعوضة النمر المسماة أيضا "الزاعجة البيضاء" (Aedes albopectus)، هي حشرة عدوانية تجاه البشر، تنشط ما بين شهري مايو ونوفمبر، محذرة من إمكانية انتقال العديد من الفيروسات المسببة للأمراض، بسبب هذه الحشرة، على غرار حمى الضنك، والشيكونغونيا، وفيروس زيكا.

وأكدت الوزارة أنها وضعت نظاما لمراقبة ومكافحة الفيروسات القهقرية (arboviroses) التي تنتقل عن طريق الزاعجة البيضاء، مبينة أن "وجود هذه البعوضة بكثرة لا يعني أن الأمراض التي يمكن أن تحملها ستظهر بشكل تلقائي، سيما وأن حمى الضنك والشيكونغونيا وزيكا غير موجودة في بلادنا. وبالتالي لا يوجد، في هذه المرحلة، أي سبب موضوعي للحديث عن حالة تأهب".

المصدر: "الشروق"