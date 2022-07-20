واشنطن توافق على بيع أنظمة ومعدات لطائرات "سي 17" للإمارات

أعلنت الخارجية الأمريكية الموافقة من حيث المبدأ على بيع أنظمة ومعدات لطائرات "سي 17" بكلفة تقديرية 980.4 مليون دولار للإمارات.

وقالت الوزارة إن شركة بوينغ هي المقاول الرئيسي في هذا العقد.

ورحبت سفارة الإمارات في واشنطن بموافقة الخارجية الأمريكية، على بيع أنظمة ومعدات لطائرات "سي 17" بتكلفة تقديرية 980.4 مليون دولار إلى الإمارات، وذلك نظرا لما تقوم به الطائرة من دور إنساني في توصيل المساعدات الإنسانية والمتعلقة بكوفيد-19.

وقالت السفارة في حسابها الرسمي على "تويتر": "كان أسطول "سي-17" العمود الفقري لجهود توزيع مساعدات كوفيد الإماراتية واستخدمت في الدعم المباشر للبعثات الأمنية الإماراتية الأمريكية المشتركة".

The UAE welcomes @StateDept approval of C-17 upgrades and sustainment. The C-17 fleet has been the workhorse of the UAE's #COVID aid distribution efforts & used in direct support of joint UAE-US security missions.



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يذكر أن طائرة "سي-17" تتميز بقدرتها على نقل كمية كبيرة من المعدات القتالية والقوات أو المساعدات الإنسانية، كما يمكنها الطيران بهذه الحمولات لمسافات بعيدة عبر الحدود الدولية والهبوط في مدارج صغيرة معبدة بشكل أولي في أي مكان في العالم.

والطائرة C-17 التي تصنعها شركة بوينغ في الولايات المتحدة، هي طائرة نقل تستخدمها الجيوش في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك القوات المسلحة الإماراتية والقوات الجوية الملكية البريطانية والقوات الجوية الأمريكية.

ودخلت الطائرة ذات المحركات الأربعة في الخدمة منذ منتصف التسعينيات، ويمكنها أن تحمل أكثر من 77 طنا من البضائع.

المصدر: وكالات + وسائل إعلام إماراتية