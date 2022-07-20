بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق تدين قصف دهوك

دانت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة للعراق القصف التركي لمحافظة دهوك بإقليم كردستان، والذي أسفر عن مقتل 8 مدنيين، وجرح 23 آخرين.

وقالت البعثة في بيان: "يعاني المدنيون مرة أخرى من الآثار العشوائية للأسلحة المتفجرة. وبموجب القانون الدولي، يجب ألا توجه الهجمات إلى السكان المدنيين"، داعية إلى "إجراء تحقيق شامل لتحديد الظروف المحيطة بالهجوم".

وأكدت البعثة "ضرورة احترام سيادة جمهورية العراق وسلامتها الإقليمية في جميع الأوقات".

وسألت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في العراق جانين هينيس بلاسخارت في آخر إحاطة لها لمجلس الأمن بالأمم المتحدة: "ما الذي ننظر إليه؟ القصف والصواريخ كطبيعة جديد للعراق؟ هذه طريقة خطيرة للغاية لتعزيز المصالح، وهي طريقة تزيد من إضعاف دولة العراق".

المصدر: RT