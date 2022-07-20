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غضب شعبي في العراق إثر القصف التركي ومطالبات بطرد سفير أنقرة

أخبار العالم العربي

غضب شعبي في العراق إثر القصف التركي ومطالبات بطرد سفير أنقرة
RT
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أعرب العراقيون عن سخطهم وغضبهم إثر القصف التركي الذي تعرضت له منطقة زاخو شمالي البلاد، وراح ضحيته عدد من المدنيين.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمواقف الاستنكار والمطالبات بطرد السفير التركي من بغداد وقطع العلاقات مع تركيا وإيقاف الرحلات السياحية معها.

كما بغداد ومحافظتا كربلاء والنجف وقفات احتجاجية ومحاولات لإغلاق المنافذ الرسمية الخاصة بإصدار الفيزا التركية.

ولمحت بعض الفصائل المسلحة عبر مجموعات الواتساب إلى نيتها قصف قاعدة زليكان العسكرية التركية في نينوى.

غضب شعبي في العراق إثر القصف التركي ومطالبات بطرد سفير أنقرة
RT


المصدر: RT

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