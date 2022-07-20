3 سيارات مرسيدس وصور وورود.. استقبال حافل لمدرس فلسفة يثير الضجة على مواقع التواصل

أثار فيديو لمدرس مادة الفلسفة والمنطق للثانوية العامة في مصر سيد العراقي ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استقبله مئات الطلاب بالورود واللافتات تقديرا لجهده.

ويظهر في الفيديو المتداول ارتداء الطالبات والطلاب زيا موحدا، ودخولهم المكان المخصص لحصة المراجعة النهائية في الامتحان بـ3 سيارات مرسيدس.

وفي تعليقه على الفيديو قال سيد عراقي على صفحته على "فيسبوك": "ألف مليون شكر على حبكم واستقبالكم الطيب اللي عمري ما كنت اتخيله..واحمد الله وحده على هذه النعمة عليا.. وربنا يديم عليا رضا امي وابويا".

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT