إصابة وزير الشباب والرياضة المصري بفيروس كورونا

أصيب وزير الشباب والرياضة المصري، أشرف صبحي، بفيروس كورونا المستجد، وهو ما أكدته الفحوص الطبية التي خضع لها في الساعات الأخيرة.

وأعلن محمد فوزي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة عن إصابة الوزير بفيروس كورونا، وذلك من خلال منشور له عبر "فيسبوك".

وكتب في المنشور: "الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بعد إصابته بفيروس كورونا.. وشعوره ببعض الأعراض المصاحبة للفيروس، يؤكد أنه ملتزم بالعزل المنزلي ويتبع كافة الإجراءات اللازمة مع الحفاظ على البروتوكول العلاجي للفيروس، وحالته مستقرة بشكل كبير جدا ومطمئنة، وأن الأعراض هذه المرة أخف بسبب تلقيه اللقاح".

وأضاف: "يطالب الوزير الجميع بتوخي الحذر واتباع كافة الإجراءات الاحترازية لانتشار الإصابة بالفيروس في هذه الفترة".

المصدر: "القاهرة 24"