"التيار الوطني الحر" يدين توقيف مطران لبناني عائد من إسرائيل

أدان "التيار الوطني الحر" في لبنان توقيف الأمن العام للنائب البطريركي على القدس وأراضي فلسطين والمملكة الهاشمية المطران موسى الحاج عند معبر الناقورة لدى عودته من إسرائيل.

وأفادت اللجنة المركزية للإعلام والتواصل في التيار في بيان، بأن "التيار يدين التعرض للنائب البطريركي على القدس والأراضي الفلسطينية والمملكة الهاشمية المطران موسى الحاج. ويطالب بالمبادرة فورا إلى تصحيح الخطأ الجسيم الذي إرتُكب في حقه".

وأوضحت اللجنة أن "مهام المطران الحاج الراعوية لا تنفصل عن أهداف الكنيسة الحاضنة لكل أبنائها، ولا تحتمل لا تأويلا ولا مصادرة. فكيف إذا كان جل مراده مساعدة لبنانيين أفقرهم زعماء تآمروا عليهم وسرقوا أموالهم وسلبوا مستقبلهم، يغطونهم قضاة متخاذلون ومسؤولون متواطئون ومتورطون حتى النخاع؟".

المصدر: "النشرة"