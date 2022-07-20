الكويت. تنفي صرف مساعدات للمقيمين بمئات الملايين

نفى الجهاز المركزي الكويتي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، ما تم تداوله حول صرف مساعدات بمبلغ 721 مليون دينار للمقيمين بصورة غير قانونية خلال عامي (2015-2016).

وذكر الجهاز أنه بتاريخ 18 ديسمبر من العام 2016 قام الجهاز المركزي بنشر تصحيح ذلك الخطأ بجريدة الأنباء بالعدد رقم (14676) بصفحة (7) قسم المحليات.

وقال إن "الجهاز المركزي يوضح هذه الحقائق للشعب الكويتي الكريم معلناً استنكاره واستغرابه من إثارة خبر مضى عليه 6 سنوات دون الإشارة الى التصحيح والتوضيح الذي تم نشره آنذاك مما يعتبر جزء من حملة مغرضة تسعى للطعن في نزاهة الجهاز المركزي والتشكيك في شفافيته".

وأهاب بـ"ضرورة تحري الدقة وعدم نشر أي معلومات مغلوطة وأكاذيب وأخبار منسوبة إليه أو لأي من العاملين به ويحذر بأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل من يخالف ذلك".

المصدر: "الراي"