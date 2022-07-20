ماكرون لعباس: الوضع في المناطق الفلسطينية "أكثر من مقلق"

وصف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الوضع في القدس الشرقية والأراضي الفلسطينية المحتلة بأنه "أكثر من مقلق"، داعيا لاستئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقال ماكرون، وهو يتحدث إلى جانب الرئيس الفلسطيني محمود عباس في القصر الرئاسي في باريس: "نعلم جميعا أن دوامة جديدة من العنف يمكن أن تبدأ في أي لحظة"، وطالب بالتحرك لتجنب ذلك التهديد.

وأوضح الرئيس الفرنسي إن ذلك يعني "على المدى القصير إنهاء الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك توسيع المستوطنات اليهودية وإجلاء العائلات الفلسطينية من منازلها"، ووصف الإجراءين بأنهما يتعارضان مع القانون الدولي.

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وكرر ماكرون رغبته في حشد المجتمع الدولي في الجهود التي ستؤدي إلى استئناف المحادثات بين إسرائيل والفلسطينيين وتؤدي في النهاية إلى "سلام عادل ودائم".

وكان عباس التقى ماكرون في باريس بعد لقائه بالرئيس الأمريكي جو بايدن في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل الأسبوع الماضي، وعرض بايدن التعاطف والمساعدة المالية للفلسطينيين، لكنه قال إن "الأرض ليست ممهدة" لمحاولات جديدة للتوصل إلى سلام بعيد المنال.

المصدر: "أسوشيتد برس"