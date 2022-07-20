بعد قصفها مدنيين عراقيين.. سياسية كردية تصف تركيا بـ"الدولة الفاشية"
Globallookpress
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وصفت القيادية في الاتحاد الوطني الكردستاني في العراق، ريزان الشيخ، اليوم الأربعاء، تركيا بـ"الدولة الفاشية" واعتبرتها "دولة تشن حربا على العراق".
وذكرت في بيان صحفي، أن "الدولة الفاشية التركية لم ولن تحترم أبدا الأرض أو الماء أو الهواء أو حتى أرواح المواطنين العراقيين".
وأضافت، أن "عداء تركيا للسياح والمدنيين اليوم يثبت أن حرب تركيا ليست حربا ضد حزب العمال الكردستاني، بل هي حرب ضد كل العراق".
وتابعت الشيخ: "يجب على الحكومة العراقية وإقليم كردستان الرد بقوة على هذا الاعتداء، وإلا فإن المواطنین لن يقبلوا به بعد الآن".
المصدر: RT