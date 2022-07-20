اليهود المغاربة يشكرون الملك محمد السادس من المكسيك

أشادت الجمعية اليهودية المغربية في المكسيك بوساطة المغرب بقيادة الملك محمد السادس، لفتح معبر اللنبي بين الضفة الغربية المحتلة والأردن.

وأعربت الجمعية في بيان عن امتنانها للوساطة المباشرة للمملكة المغربية، تحت قيادة الملك ونجاحها في إعادة فتح معبر اللنبي الحدودي بلا انقطاع، مشيرة إلى أن "هذه الوساطة تندرج في إطار الجهود المتواصلة لجلالة الملك، رئيس لجنة القدس، من أجل السلام في منطقة الشرق الأوسط".

ووفقا للاتفاق، سيتم فتح المعبر المذكور بشكل دائم، والذي يقع على بعد 50 كيلومترا من العاصمة الأردنية عمان، ويتردد عليه الفلسطينيون بشكل يومي، مما يسهل حركة الأشخاص والبضائع.

المصدر: "هسبريس"