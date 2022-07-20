أول تعليق من إبراهيم عيسى بعد تهديد تنظيم القاعدة بـ"رصاصة في القلب"

أصدر الكاتب الصحفي المصري، إبراهيم عيسى، تعليقا قصيرا عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر"، وذلك بعد تهديد تنظيم القاعدة بـ"رصاصة في القلب".

قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا — ابراهيم عيسى (@Ibrahim_3eissa) July 19, 2022

إقرأ المزيد

وقال عيسى في تعليقه: "قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا".

وأصدر تنظيم القاعدة الإرهابي نشرة بعنوان "إلجام لئام الإعلام"، هدد فيها الكاتب الصحفي والإعلامي المصري إبراهيم عيسى، بسبب إحدى حلقات برنامج "مختلف عليه" الذي يقدمه على فضائية الحرة الأمريكية وتناول شخصية خالد بن الوليد "خالد بن الوليد قائد أم سفاح".

وتناولت النشرة التي عنونها التنظيم باسم "وفاء وذبا عن سيف الله المسلول خالد بن الوليد"، تصريحات إبراهيم عيسى في البرنامج، في محاولة لتفنيدها من خلال محررها الشيخ "أواب الحسني" الذي قال "إن عيسى سعى للتشكيك في مصداقية إسلام خالد أبن الوليد والطعن في إخلاصه وصحبته للرسول والاستعانة بضيوف كفروا خالد بن الوليد والترويج إلى أن خالد تظاهر بالإسلام دهاء ومكرا".

وأرفق التنظيم في النشرة رسالة تهديد واضحة للكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، وهي عبارة عن صورة تتجه فيها رصاصة لقلبه وعليها عبارة "من لي بهذا الخبيث".

المصدر: RT