العامري يدعو الصدر لـ"الترفع" عن التسجيلات الصوتية المنسوبة للمالكي

دعا رئيس "تحالف الفتح" في العراق، هادي العامري، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إلى "الترفع" عن التسجيلات الصوتية الأخيرة المنسوبة لرئيس "ائتلاف دولة القانون" نوري المالكي.

وقال العامري في كلمة له خلال احتفالية عيد الغدير في العاصمة بغداد، يوم الأربعاء إن "التسريبات الصوتية المنسوبة لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي غير صحيحة"، داعيا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى "الترفع" عن هذه التسجيلات.

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وأضاف أن "هذه التسجيلات يُراد منها الفرقة وزعزعة الاستقرار، وتمثل الإعلام المنحط، أصبحنا متعطشين لعودة المصداقية المفقودة في الإعلام والأدب والفن بكل أشكاله".

وأشار رئيس "تحالف الفتح" إلى أن "الإسراع باختيار رئيسي الجمهورية والوزراء يمثلان مطالب ملحة لإعادة الاستقرار وإعادة هيبة الدولة".

وصرح العامري بأنهم "جادون في حسم ملف رئاسة الوزراء لاستكمال باقي الاستحقاقات الدستورية والإسراع بتشكيل الحكومة".

يشار إلى أن سلسلة من التسريبات لتسجيلات صوتية تعود لزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وصلت إلى خمس حلقات، شهدت اتهامات خطيرة أدلى بها رئيس الوزراء الأسبق لولايتين (2006-2014)، حيث هاجم فيها التيار الصدري وزعيمه مقتدى الصدر، إضافة إلى الحشد الشعبي، وأبدى عدم ثقته بالجيش والشرطة، إضافة إلى تهديده بتسليح من 10 إلى 15 مجموعة بالسلاح، لاقتحام النجف.

المصدر: "رووداو"