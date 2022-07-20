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هجوم لـ"داعش" يودي بحياة 6 من الشرطة العراقية

أخبار العالم العربي

هجوم لـ
Globallookpress
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أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأربعاء، بمقتل ستة عناصر من الشرطة العراقية في هجوم شنه تنظيم "داعش" شمال بغداد.

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وذكر المصدر لـRT، أن "مجموعة من عناصر تنظيم داعش يستقلون ثلاث سيارات، شنوا هجوما الليلة الماضية على نقطة تفتيش للشرطة الاتحادية في محافظة صلاح الدين".

وأضاف، أن "سبعة عناصر آخرين أصيبوا بجروح".


وحصلت RT على أسماء القتلى وهم كل من:

هادي الحربي - لواء 17 - الفوج الرابع
صبار الغريري - لواء 17 - الفوج الرابع
هريبد الزيادي - لواء 17 - الفوج الرابع
كرار رياض الظالمي - لواء 17 - الفوج الرابع
محسن الزيادي - لواء 17 - الفوج الرابع
سيد محمود - لواء 17 - الفوج الرابع

هجوم لـ

المصدر: RT

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